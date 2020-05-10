日前最新民調顯示，南韓總統文在寅因為抗疫成效備受國民肯定，支持度衝高到71％的近2年新高，為上任滿3年博得好彩頭。文在寅今天在青瓦台發表特別演講，強調要把危機化為轉機，不但要「成為世界的韓國，更要發展為引領世界的韓國」。

談到新冠肺炎疫情，文在寅說，在面臨大流行與經濟危機下，南韓成為世界典範和標準，南韓的國家地位與國民自豪感都進一步提升。他說，這一切要歸功於醫護人員和志工的奉獻，以及國民的力量。但文在寅也警告，疫情尚未結束，不能掉以輕心，政府已針對疫情捲土重來提前部署，為長期抗疫做好萬全準備。

文在寅指出，當前的經濟危機與百年前經濟大蕭條不相上下，何時觸底無法預知。他宣布政府將採取大刀闊斧的措施，促進南韓企業回流本土，吸引海外高端產業和投資，以領先型經濟開創後新冠時代。

文在寅感性說，3年來他始終心懷「燭火夙願」施政治國，天天如履薄冰。雖然遭逢諸多艱難險阻，但都是國民給了他力量和勇氣，他由衷謝意。文在寅保證，未來2年任期，將以更堅定的決心治國，全力以赴。

(中時 )