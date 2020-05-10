2020法國網球公開賽因為新冠肺炎疫情，從傳統的每年5月延到9月20日開打，現在法國網球協會更考慮不開放觀眾進場。

法網今年3月就宣布延期，不少選手抱怨不應該在硬地賽事期間硬塞一場紅土四大賽，之後歷史悠久的溫布頓草地錦標賽則宣告自二次世界大戰以來首次取消，至於年度最後一場四大賽美國網球公開賽，還在研議停辦今年賽事或是繼續舉辦，如今法網再度有動作，主席奎迪塞利（Bernard Giudicelli）透露，正在考慮今年法網是否閉門進行。

「我們不會拒絕任何選項。」奎迪塞利這麼告訴法國周刊《周日報》，「法網最重視的就是比賽和球員的故事，屆時會有競賽在球場進行，也會透過轉播讓球迷看見比賽。」

奎迪塞利補充：「估計全球有數百萬觀眾引頸期盼法網，假如法網主辦方閉門比賽，會讓一些如電視轉播的商業夥伴繼續發展，而電視轉播權佔整個賽事總收入的三分之一，是不容忽視的數字。」

(中時 )