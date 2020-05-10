演藝圈中常見女明星嫁豪門，但也有不少豪門婚碎的例子，44歲大陸女星劉敏濤就是其中之一，當年她為愛放棄演藝事業，沒想到卻過得不幸福，而壓垮這段婚姻的最後一根稻草，竟是一支抹茶冰淇淋。

劉敏濤演過許多電視劇、舞台劇，雖然幾乎是擔任女主角的位置，但一直不慍不火，直到2015年演出《偽裝者》大姐明鏡、《琅琊榜》靜妃，讓觀眾留下深刻印象，不只實力派演技受到肯定，溫婉又獨立的氣質也圈粉無數。近來更因在一場晚會獻唱時露出豐富表情，被網友截圖瘋傳表情包，逗趣稱她是個被演技耽誤的靈魂歌手，又意外紅了一波。

劉敏濤演出《偽裝者》、《琅琊榜》受到觀眾喜愛。（圖／翻攝自微博）

劉敏濤出生在一個傳統家庭，從小就被灌輸女人要遵從三從四德，在家做個賢內助的觀念，她也相當聽話，從不忤逆。而在她成名不久、30歲那年，她愛上了一位房地產大亨，兩人結婚後，劉敏濤便照著之前的想法，為對方放棄事業，回歸家庭做全職太太，專心在家相夫教子。

但兩人婚後的生活並不如意，雖然劉敏濤乖乖在家擔起養育女兒的責任，不想讓丈夫分心，丈夫卻把重心放在工作很少回家，聚少離多使得感情被消磨，而劉敏濤因為沒工作沒任何經濟來源，曾向丈夫伸手時卻引起對方反感。

劉敏濤演技受肯定，事業迎來第二春。（圖／翻攝自微博）

劉敏濤曾說過，有次兩人去日本旅行，她看到清水寺路邊賣抹茶冰淇淋很想吃，自己因身無分文買不了，丈夫卻也沒實現她的願望。嫁入豪門看似光鮮亮麗，卻連吃冰淇淋的自由都沒有，讓她意識到自己漸漸沒了自我。

2013年的一天晚上，劉敏濤又一個人躺在家裡床上，她想著很久沒看到丈夫，第一次看清自己的孤寂和不值得，思考這段感情存在的實際意義，等到天一亮，她便決定結束這段不幸福的婚姻。

劉敏濤曾透過演講，和大家分享自己的中年叛逆。（圖／翻攝自微博）

離婚後，劉敏濤前夫就消失了，期間連去看女兒一眼都沒有過，也不關心母女生活，讓她不禁形容對方是奇葩，甚至無奈感嘆：「可能他覺得金錢比較重要吧。」多年後，劉敏濤再去清水寺，特意給自己買了一個抹茶冰淇淋，她說：「我已經成為了自己的靠山，活得真實而瀟灑，細細品來，這個冰淇淋是自由的味道。」

劉敏濤至今仍獨自撫養女兒，並為了女兒不再婚，事業也迎來第二春，她形容自己是「中年叛逆」，說道：「既然循規蹈矩，隨波逐流，並沒有給我帶來預期的幸福。那麽在大好年華時應神采飛揚卻變的卑微而蒼白，那不如就做自己，靠我自己、放飛自己、隨心所欲，冒險生活，試試自己的極限到底在哪裡。」

(中時電子報)