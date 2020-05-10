國1北上林口路段發生車禍 貨車司機受困身亡 18:102020/05/10 中時 賴彥竹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 34歲文姓男子今（10日）中午12時許駕駛大貨車，疑似變換車道不慎，追撞前方重型吊車，受困車內，送醫急救後，宣告不治。（翻攝照片／賴彥竹新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 34歲文姓男子今（10日）中午12時許駕駛大貨車，行經國道1號北上林口路段，疑因變換車道不慎撞擊41歲陳姓男子所駕駛的重型吊車，由於衝擊力道相當大，大貨車車頭嚴重扭曲變形，文男受困車內，警消獲報到場時，文男已無生命跡象，送醫急救後於下午2時許仍宣告不治，詳細車禍原因待警方進一步釐清。 (中時 ) #國1 #北上 #林口 #路段 #發生 #車禍 #貨車 #司機 #受困 #身亡 #大貨車 #駕駛 也許您會感興趣 推薦閱讀 與女友床上運動 房東一句話好羞愧 18:572020/05/06 社會 林口籌備第四所國中 侯友宜宣布2025年招生 12:082020/05/07 生活 國旅方案上膛了？交通部：思考是否避開暑假 17:042020/05/07 生活 國旅方案上膛了？團體1人補600 自由行每房1000 17:142020/05/07 生活 砂石車司機疑忘收帆布 扯斷號誌桿撞擊轎車 19:022020/05/07 社會 林口建第4所國中 2025招生 04:102020/05/08 地方新聞 宜蘭火車站 地面修繕完工 04:102020/05/08 地方新聞 彰化西濱快速道路油罐車追撞起火事故 3駕駛2命危 16:102020/05/08 社會 林口5歲男童走失 阿嬤著急求助議員 18:282020/05/08 社會 台61線火燒車 3傷者2命危 04:102020/05/09 社會新聞 社會熱門新聞 2少女性侵12歲男童 3P影片PO網炫耀 - 社會 後照鏡露「胸」光！正妹豪乳大開入鏡 - 社會 驚人影像曝光！鮮肉男臥室「激纏」眼鏡王蛇 - 社會 彰化伸港採蚵婦溺斃 女兒淚崩返家奔喪 - 社會 國中同學摩鐵偷吃 人妻喊「進來」人夫說「頂開」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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