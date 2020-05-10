34歲文姓男子今（10日）中午12時許駕駛大貨車，行經國道1號北上林口路段，疑因變換車道不慎撞擊41歲陳姓男子所駕駛的重型吊車，由於衝擊力道相當大，大貨車車頭嚴重扭曲變形，文男受困車內，警消獲報到場時，文男已無生命跡象，送醫急救後於下午2時許仍宣告不治，詳細車禍原因待警方進一步釐清。

(中時 )