受到疫情影響，民眾不敢外出聚餐，餐飲業生意大受打擊，高雄市多一點咖啡文山館業績直接下降近一半，幸好近期疫情逐漸趨緩，人潮逐漸回流，因應母親節多一點咖啡館祭出送康乃馨活動助陣，用餐時刻幾乎場場客滿，讓業者坦言「放心許多」。

每年母親節多一點咖啡文山館為了增添過節氣氛，與來店內用餐的媽媽一同歡慶母親節，來店前30名的媽媽們可以收到1朵康乃馨，沒想到民眾反應熱烈，紛紛在母親節前夕迅速訂位完畢，也成為這段時間餐廳來客數最高峰的階段，終於撐過疫情影響的難熬期。

來店用餐的周姓媽媽表示，用餐到一半突然拿到店員送的康乃馨花朵，並祝福母親節快樂，令她又驚又喜相當感動，老公及兒子因為在上班、補習無法陪伴她一起過母親節，店內舉辦的母親節送花活動，彌補心中小小的遺憾，非常感謝咖啡館那麼用心為媽媽們舉辦如此溫馨的活動。

多一點咖啡文山館業者表示，疫情爆發以來，生意直掉4成，幸好最近疫情趨緩，再加上母親節活動，讓生意慢慢回穩，考量民眾和咖啡店員的相互傳染疑慮，特地將店內的吧檯座位區加裝防疫隔板，讓客人用餐期間更加安心；縱然人潮已慢慢回流，但仍希望疫情盡快結束，讓大家的生活可以恢復正常。

(中時 )