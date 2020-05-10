中央防疫中心宣佈全民樂活防疫之際，全台百貨與餐飲連續兩天人潮湧進，SOGO百貨更宣佈在OMO（線上融合線下）、自營電商istore業績20倍成長挹注下，全台母親節檔期業績「疫」外較去年同期成長5%。

SOGO指出，主要係連續多日無本土病例的好消息加持下，加上阿中部長宣布全民「樂活防疫」，母親節回饋達10%帶動下，搶先展現出買氣回溫訊息，一掃第一季疫情嚴峻的買氣陰霾，且10日入店人流更較4月底時成長超過50％，為產業回溫注入一劑強心針。

SOGO指出，為了配合政府防疫措施避免活動人潮集中，特別將母親節回饋活動分流分時，全檔13天均可兌換。同時也善用OMO（Online-Merge-Offine）策略，利用百貨自媒體與廠商及SOGO自營電商SOGO istore三方合作，透過直播方式，讓消費者線上看貨同時透過電商下單。防疫期間，SOGO自營電商istore業績較去年同期有20倍成長。

母親節檔期表現不俗的業種，包括國際精品、鍋具、家電家寢、化妝品、超市、餐飲等，其中國際精品在復興館Gucci大店帶動下，拉升不少業績。此外女裝、家電、寢具也是這波母親節消費者採購重點，鍋具及超市則是呼應「宅商機」帶動買氣，餐飲則是因連續近1個月「加0」催化下，餐廳訂位滿席。

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(中時電子報)