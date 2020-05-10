家燕會在騎樓築巢，繁衍下一代。（巫靜婷攝）

近逢家燕繁殖、遷徙的季節，過程會短暫停留台灣，晚上飛累了就停在電線桿上排排站，抬頭一看十分壯觀。（巫靜婷攝）

家燕產出「鳥屎雨」，在道路上自成一徑。（巫靜婷攝）

停在電線桿附近的車輛難免受到鳥屎波及。（巫靜婷攝）

近逢家燕遷徙的季節，過程會短暫停留台灣，晚上飛累了就停在電線桿上排排站，抬頭一看十分壯觀，不過伴隨的「鳥屎雨」也很驚人，停在電桿下的車輛無不遭殃，成為街頭的特殊奇景，有民眾不堪車輛總是被屎淋，氣得拿棍子敲電桿希望趕走燕子，但學者建議，善用雨布或許能減少衝突。

苗栗縣街頭近來有許多燕子，晚上排排站在電線上，數量壯觀成為季節性奇景，住在電桿旁的住家雖然很習慣，卻還是抱怨「每天都要擦滴在車上的鳥屎，不然會侵蝕板金，真的很煩！」氣得在燕群出沒時，拿起木棍敲打電桿，希望趕走燕子，不必再忍受「天降黃金」。

中華野鳥學會副祕書長暨環境研究部主任呂翊維指出，家燕是夏候鳥，每年3至4月會回到習慣居住的地方，住家騎樓下常見牠們築巢繁殖，部分家燕視台灣為過境點，聚集盤旋覓食，補充能量後再移動 通常民眾看到天空有大量燕群，都是還在遷徙的個體，而最近剛好正在繁殖期。

呂翊維表示，目前部分民眾反映被鳥糞淋到，應該都是幾十隻燕子，繁殖期後，小燕子出生，爆發期應有上千、上萬隻，而糞便波及車輛的情形，也不是家燕獨有，若住家願意與牠們和平共處，建議晚上停車時加鋪雨布，用車時再將雨布掀蓋並定期清洗，就能減少衝突。

但他也坦言，不是每個人都能接受費工的事，但站在友善自然的立場，不建議刻意去趕或射殺，畢竟人類也無法決定動物去向，即便不在你家，也可能在附近築巢，而鳥屎雨的狀況春秋季節比較明顯，冬天就會比較少，至於民眾認為鳥糞酸性物質會侵蝕板金，應該是量大且密集時效果才比較顯著。

(中時 )