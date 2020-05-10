近日南北2場大火奪走11條寶貴生命，讓大家開始重視家中的建材是否有防燃作用，但早在去年高雄中正高工學生就已經開始研究利用牡蠣殼製造出有效防燃的建築材料，並在今年5月參加由教育部舉辦的「全國高級中等學校專業群科專題創意製作競賽」，勇奪全國冠軍。

牡蠣是台灣重要的養殖水產物，但業者將蚵肉取出後，廢棄牡蠣殼就成為環境破壞的一大問題，又有學生家中遭逢電線走火引發火災，因此這次專題競賽的指導老師張永翔與張文瀚便想將牡蠣殼廢物利用製作出防火建築材料，此項研究兼具環保及創意，獲得評審青睞，在比賽中脫穎而出奪下全國冠軍。

在建築物室內裝璜中，常使用回收的木屑製作成纖維板，缺點是耐燃性低，牡犡殼雖然對許多人來說，只是無處可用的垃圾，但是因為牡犡殼主要的成分是碳酸鈣，燃燒時會生成二氧化碳與氧化鈣，二氧化碳可降低可燃物周圍的氧氣濃度，火災來臨時，更可以達到防火的效果。

研究結果發現，以碎木片、鉋花製作的纖維板，只要加入超過60％的牡蠣殼屑，就具有防焰效果，當火災發生時，牡蠣殼纖維板火焰將在3.24至8.85秒內自動熄滅，只會在纖維板表面留下燒焦痕跡，碳化面積在54.5平分公分內，不會向四周擴大燃燒，中正高工師生未來將會持續專精研究此專題，朝申請專利的目標發展。

KTV、旅館、電影院等營業場所，建材必須使用耐燃裝修材料，若能利用牡蠣殼特性製作環保纖維板，運用於室內裝潢中，不僅可以解決每年1萬多公頓的廢棄牡蠣殼被任意丟棄，亦符合耐燃建材的要求，於火災初期時不易使火勢擴大。

(中時 )