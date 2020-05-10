苗栗縣通霄濱海遊憩區觀光旅遊帶計畫，在通霄海水浴場陸域建置露營區、步道及廁所等，待驗收通過後正式啟用。（巫靜婷攝）

通霄海水浴場海域暫不開放，民眾只能在線外吹風賞海。（巫靜婷攝）

通霄海水浴場因海域地形有變化，通霄鎮公所避免危險在沙灘拉線並放置紅色旗幟，公告暫不開放海域。（巫靜婷攝）

天氣越來越熱，讓人好想泡海水清涼一下，不過今年通霄海水浴場海域是否開放還有變數，通霄鎮公所指出，浴場海域地形有變化，民眾可能不知不覺就身陷海溝被海流帶出外海，因此必須有救生員看顧，但救生員標案已流標1次，現已重新上網招標，預計5月13日開標。

海域不能去，陸域還是有開放，鎮公所建設課表示，苗栗縣通霄濱海遊憩區觀光旅遊帶計畫，在陸域非林務局保安林地，已建置好露營區營位、步道及廁所等設施，預計11日驗收，待驗收通過正式啟用後，可讓民眾濱海紮營，伴著海浪聲入眠，享受大自然的美好。

通霄鎮公所指出，海水浴場海域受國營事業開發影響，海面乍看沒有不同，但實際地形已有變化，民眾戲水越往外游會突然陷入2公尺以上的海溝，若遇強勁海流恐怕被帶出外海，非常危險，因此公所想招聘救生員，預算金額約90萬元，4月27日第一次上網公告招標，無人投標，現已重新招標。

若還是沒有標出，今夏想到通霄海水浴場戲水可能有難度，鎮公所表示，海水浴場陸域全年免費開放，時間為上午8點至下午5點，暑假期間是否延長開放時間還在研議，露營區通過驗收後，海水浴場將以濱海露營為主題，逐步轉型成擁有「夕陽、沙灘、綠林道」的特色公園。

(中時 )