花蓮金針農李德發說，連續兩年金針花況不開，種了30年從沒遇過這種情形。（民眾提供／許家寧花蓮傳真）

花蓮平地金針正值產季，以往光復、瑞穗、玉里及富里山腳，有母親花別稱的金針「萱草」5月正值盛開，今年疑似冬天不夠冷，200多公頃的金針花田「綠油油」，開花還不到2成，讓農友憂心忡忡，估計每公頃損失數十萬元，堪稱30年來最慘！

「從來沒遇過這樣的情形」，玉里金針農李德發說，這2年花況異常，去年台東六號金針開花率約5成，今年更慘，目前還不到2成，種植三十年的金針從來沒遇過，初估損失恐多達200萬元，也向花蓮區農業改良場求助，盼解決不開花原因。

瑞穗鄉種植5甲地金針的陳姓農友說，每天都來拔草照顧，無奈的是，種植的「台東六號」金針，不開花就是不開花，以1甲地成本約12至13萬元來算，以前情況好時，每甲收穫約可賺50萬元，現在4、5甲地反倒賠了7、80萬元，讓農友血本無歸。

花蓮農改場農作物改良課長葉育哲指出，金針花分為高山、平地品種，台東六號屬平地金針，需要冬、春一段時間低溫才會誘導開花，現勘後研判可能整體低溫不足，或年初降雨量相較往年少，都會影響整體開花的速度。

葉育哲說，這幾年氣候異常，作物生理狀況受影響，農改場針對部份重大產業作物，成立跨課室小組，做相對因應的栽培技術克服，後續將會與農糧署、氣象局資料進行比對，找出真正原因，並統計災損狀況，後續研究如何協助農友。

(中時 )