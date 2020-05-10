利用新冠肺炎康復患者的血清治療重症患者，是目前各國廣泛採用的療法。現在，德國傳出好消息，專家在人工製造抗體、協助治療病患上，取得重大突破。

據《布倫瑞克日報》報導，在下薩克森州（Niedersachsen）布倫瑞克（Braunschweig）的亥姆霍茲感染研究中心（HZI），病毒學家奇欽-塞恩（Luka Cicin-Sain）和他的團隊分析了6000種人工合成的抗體，發現有750多種能附著於新冠病毒上。附著性是成功對付病毒的前提，現在正在測試抗體對細胞的有效性。

參與研究的Yumab生物技術公司專家席爾曼（ThomasSchirrmann）表示，尋最佳抗體的工作將延續至6月中旬，此後，再針對對候選抗體逐一測試，以為研發臨床藥物做好準備。他透露，「我們的願景是，入秋時就能有藥物，治療首批新冠病毒患者。」

布倫瑞克工業大學教授迪貝爾（StefanDübel）也指出，研究人員的目標並非開發出疫苗，而是緊急治療新冠病毒重病患者的藥物，「我們的工作遵循療效原則，即俗稱的被動免疫。由於抗體破除了病毒的潛力，療效便能立刻出現。」

下薩克森州科學部長蒂姆勒（BjörnThümler）透過《布倫瑞克日報》表示：「我對下薩克森州科研機構的這項重要成果至感欣慰，這個成果讓人可以期待新冠病毒患者得到更有效的治療。」

(中時 )