宏碁創辦人施振榮發起，灣聲樂團母親節音樂會，今（10）日下午首度以網路直播與全民分享，為藝文表演團體尋找新出路。同時，台灣防疫再傳好消息，連28天無新增本土確診案例，中央防疫指揮中心指揮官陳時中也親臨音樂會現場，接受大家向醫護及防疫人員致敬。

施振榮表示，為防堵疫情擴散，近期許多藝文演出紛紛喊卡，藝文團體陷入困境。為此，在他發起下，灣聲樂團首度在今年母親節舉辦網路直播音樂會，突破安全距離的限制，讓樂迷透過網路欣賞這些耳熟能詳的母親節歌曲。

陳時中表示，只要大家保持好安全距離及戴好口罩，藉由音樂會這類藝文演出可以增進心理健康。國內連28天無本土病例，代表某種程度社區安全，但還是不能大意，大家要一起努力共同維護讓社區安全。他也提及，過去他唱歌，後來因為倒嗓，現在不能唱了，他的另一半是大提琴家，在家裡偶爾也會聽聽歌。

除了母親節相關曲目，音樂會也演奏一首由灣聲樂團音樂總監暨指揮李哲藝與自由作家好友Xcott Woo創作的《心向天明》，向醫護及抗疫英雄表達敬意。

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