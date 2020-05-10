新冠肺炎疫情造成基隆魚貨價跌2至3成，漁民盼申請補助減少損失。（許家寧攝）。（許家寧攝）

全台農漁民1萬元紓困11日開始申辦，相較農會可直接入帳，基隆、花蓮區漁會漁民近萬人仍需排隊申請，迎戰首日申辦人潮，基隆區漁會利用母親節假日加班整理名冊，花蓮區漁會則宣導「大家慢慢來！」提醒六月底前皆可申辦，備妥資料以免白跑一趟。

基隆區漁會總幹事陳文欽說，基隆區會員4000人，符合1萬元紓困約3200人、3萬元紓困有800人，因應星期一紓困上路「重頭戲」，預計前三天申辦人潮最多，漁會人員趁母親節假期已先行加班整理名冊，並規畫申請動線，加快受理申辦速度。

陳文欽說，受到疫情影響，民眾減少外出，導致餐廳顧客銳減，甚至有店家拉下鐵門暫時休業，連帶使漁獲需求度大減，像是劍蝦、紅魽、紅目鰱等高級魚貨價格跌落2至3成，感謝政府了解農漁民這段期間損失，擴大受理申辦1萬元津貼。

陳文欽表示，比起南部的漁民有上萬人，基隆剔除雙重身分、重複請領計程車紓困漁民約有百人，申辦速度應不是問題，大部分漁民對補助也抱持「嫌無不嫌少」，相信補助用在食衣住行等消費，讓相關生產鏈動起來，一起共度難關。

「大家慢慢啊來！嘜急！」花蓮區漁會指出，目前已宣導區漁會近4000名漁友，現在到六月底前都可辦理，時間還很長，不用擠在星期一急著到漁會，且花蓮幅員遼闊，本人若不克前來，記得要填寫委託書，至於非會員就不必白跑一趟洽辦。

(中時 )