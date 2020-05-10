新冠肺炎疫情有趨緩跡象，加上周末適逢母親節，台南市許多觀光景點重現人潮，包括台南山上水道花園博物館、左鎮化石園區等景點遊客數也突破2000大關，市區的安平老街、赤崁樓等古蹟景點遊客數也比51連假時明顯增加，且因台南氣候太過炎熱，下午人潮轉往室內空間，百貨公司都出現難得人潮。

台南左鎮化石園區於去年母親節開幕後，深受民眾歡迎，是本土考古館藏最多的化石現址博物館，同時也是全台唯一館校結合的博物館，也成為南市山區觀光熱點，今年因受到新冠肺炎疫情持影響，遊客對於博物館室內展覽空間有所顧慮，進場人數銳減，清明連假時單日曾突破2000人，但被列為旅遊警示點後，遊客數就直直落。

在連28天沒有出現新冠肺炎本土病例後，疫情似乎有趨緩趨勢，民眾假期出遊意願增加，左鎮化石園區也推出「鰭幻足跡」特展，以海洋的演化為主軸，講述生命從海洋出現，經過演化登陸後又重新返回海洋的歷程，巴基鯨、矛齒鯨復原模型栩栩如生，吸引民眾進場參觀，今天單入又突破2000人次，重現以往熱鬧景象。

(中時 )