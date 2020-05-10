罷韓案將在6月6日投票，雙方陣營近期不斷交鋒。易經命理老師高煜霖指出，韓國瑜不會坐以待斃，反而會展現更「鷹派」性格，直球對決。而在直球對決下，他認為勝負已分。

高煜霖在臉書粉專「易經粉絲團」貼文表示， 從澄清湖沒水的新聞來看，採用易經「方位法」、「星宿天象」及「城市風水」來分析罷韓案。「方位法」就台灣的高度來看，得到「地水師」卦，卦意「爭訟；興兵為師」。就高雄的範圍，得到「雷水解」卦，卦意「緩，消除」。再以綜合卦象解讀，因為選委會已經解決了「投票匭」的問題，成功將罷韓的箭「拉弓」，就等6月6日射出這支穿雲箭。

高煜霖接著表示，國民黨將會傾全黨之力捍衛韓國瑜的市長寶座，韓國瑜和國民黨在投票前的，不會坐以待斃，反而會展現更「鷹派」的性格，來場直球對決。但是從「星象」判斷，是走到青龍星群的第三顆星，是龍的胸膛部位，「罷韓」成功與否，兩造雙方都已了然於胸。

高煜霖認為，直球對決的現象，在勝利方的積極性，主要是要維持熱度，避免因輕敵，造成很多人不出來投票。而另一方的攻擊性，主要是顯示出自己是有作為的，要對得起支持者的期望，營造出一份「雖敗猶榮」的氣勢，方便日後再面對支持者。

(中時電子報)