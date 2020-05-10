大雨特報。(圖/氣象局)

今晚起至明日「梅雨季」第1道「移動性」鋒面南下，各地雲量增多，轉變為有局部陣雨或雷雨的天氣。中央氣象局今天傍晚5時50分發布大雨特報指出，對流雲系發展旺盛，今天南投、宜蘭地區及台中以北山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。

今晚受到鋒面影響，北台灣將轉為局部短暫陣雨或雷雨，氣象局18時40分已針對7縣市發布大雨特報，大雨特報警戒範圍包括新北市、桃園市、新竹市、苗栗縣、台中市、南投縣、宜蘭縣。

(中時電子報)