梅雨鋒面今晚報到 新北桃園等7縣市防大雨 18:372020/05/10 中時電子報 林郁庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 梅雨鋒面今晚報到 新北桃園等7縣市防大雨。(資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大雨特報。(圖/氣象局) 今晚起至明日「梅雨季」第1道「移動性」鋒面南下，各地雲量增多，轉變為有局部陣雨或雷雨的天氣。中央氣象局今天傍晚5時50分發布大雨特報指出，對流雲系發展旺盛，今天南投、宜蘭地區及台中以北山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。 今晚受到鋒面影響，北台灣將轉為局部短暫陣雨或雷雨，氣象局18時40分已針對7縣市發布大雨特報，大雨特報警戒範圍包括新北市、桃園市、新竹市、苗栗縣、台中市、南投縣、宜蘭縣。 (中時電子報) #大雨特報 #7縣市 #梅雨鋒面 #大雨 #氣象局 也許您會感興趣 推薦閱讀 美2槍騎兵台海飛航 陸鷹派發火 04:102020/05/06 焦點新聞 六保衝內需 看好A股再漲一波 04:102020/05/06 產業財經 半夜雷聲隆隆！午前對流旺盛 5縣市大雨特報 07:432020/05/07 生活 綠智庫首長民調林佳龍第2 綠委回應了 17:302020/05/07 政治 明恢復炎熱！周日迎梅雨季首波鋒面 全台強降雨 21:552020/05/07 生活 全台熱爆了！6縣市再現36度以上高溫 12:092020/05/08 生活 傳今晚替職棒開球 陳時中婉拒曝原因 14:202020/05/08 生活 美奧獎在台發布 另類Taipei can help 20:022020/05/08 生活 明11縣市亮高溫燈號 周日鋒面接近雨勢越晚越強 22:042020/05/08 生活 蘇貞昌挨罵不冤枉 04:102020/05/09 時論廣場 生活熱門新聞 好市多結帳2瓶牛奶 身後大媽「吐一句」...他越想越不對勁 - 生活 台中這間滷肉飯老闆娘穿超「兇」 網直呼：真香！ - 生活 胖老爹炸雞退燒了？現況曝光：令人超意外 - 生活 陳時中記者會耍寶 莊人祥偷笑被拍到 - 生活 「梅雨季」鋒面到 吳德榮：明晚起劇烈變天 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。