汪東城、李炳輝等多位藝人10日出席台灣優質生命協會舉辦的「2020愛傳承線上關懷演唱會」，適逢母親節，汪東城上午陪媽媽買完電鍋，活動結束又趕回家孝親，開出理想對象條件，「合得來、孝順很重要，興趣相投最好，靠老天爺了。」被問與混血日模藤井莉娜（Lena）過去的親密互動，他正面回應：「只是緋聞而已。」而李炳輝近日受疫情影響，六月前的活動全取消，驚傳快斷炊，幸好已收到文化部的紓困補助核定公文，他樂觀表示：「雖然還沒接到演出邀請，但不要怨嘆，知足常樂。」

汪東城因好友威廉牽線，投身公益活動，被問及感情笑稱，「感情狀態尋尋覓覓、努努力力，跟上辰亦儒腳步。」他更對威廉喊話，「他幫我牽線做公益，請也幫我簽一條愛的線。」他提及媽媽也來關心，「媽媽有說銀行小姐很會算帳，你需要像一個吳尊可以幫他處理事業的女生，我安撫媽媽，緣分不能勉強。」

李炳輝受疫情影響，6月前工作全取消。（盧禕祺攝）

汪東城受疫情影響已停工兩個月以上，坦言是休最久的一次，「現階段跟媽媽相處愉快，每天在家躺，睡到自然醒，也陪媽媽買菜，或是買家具布置家園，享受天倫之樂。」他平常閒暇喜歡往大自然跑，爬山、踏青，經常分享美景照，真心希望疫情可以趕快結束，近年難得回台的他也笑稱，「不要說台灣，光是站在這裡，我記得都是第一張專輯的事了，連歌迷朋友也很久沒見了。」

(中時 )