新型肺炎疫情迫使各國封城、限制社交距離，連帶重創經濟活動並造成大量失業人口，但最新調查發現全球仍有過半數人民認為政府應該優先落實防疫政策，即便這些政策可能阻礙經濟復甦。

過去20年來美國愛德曼公關公司（Edelman）定期進行「愛德曼信任調查」，藉由訪問來了解全球人民對政府機關的信任度。今年該公司在4月15至23日期間調查全球超過1.3萬人，結果有67％的受訪者認為「政府在疫情期間的首要任務是救人，即便國內經濟可能因此低迷」。

調查發現，只有33％的受訪者認為「政府應盡快拯救就業市場並重啟經濟活動，而非全面實施防疫政策維護人民安全。」

這項調查的訪問對象遍及美國、加拿大、中國、法國、德國、印度、日本、墨西哥、沙烏地阿拉伯、韓國及英國等地。若依各地區調查結果來看，日本有多達76％受訪者認為政府應先救人再救經濟，加拿大、英國、法國也有超過70％受訪者持相同立場。

相較之下，最先爆發疫情的中國有56％受訪者認為政府應優先防疫，美國比例約在66％。近日在美國總統川普鼓吹之下，美國已有部分民眾不堪失業而發起抗議，要求地方政府儘早解除封鎖。

愛德曼執行長愛德曼（Richard Edelman）表示：「這是個複雜的問題，因為我們同時面臨健康與經濟兩大危機。」儘管如此，多數受訪者認為既然各項社交距離限制已經實施6到7周，延長實施一兩周又何妨？

自從疫情爆發以來，各國政府的危機處理態度各有不同。紐西蘭及越南政府在第一時間便嚴格限制社交距離，有效減緩疫情擴散；美、日、英、俄等國政府卻被批評防疫慢半拍，導致確診人數暴增。

但整體而言，最新調查發現全球有65％受訪者信任政府機關在疫情期間的作為，較1月增加11個百分點，創下愛德曼歷年調查最高紀錄。相較之下，只有29％受訪者對企業領袖在疫情期間的作為投以信任。

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(中時電子報)