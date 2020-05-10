農委會近來推行農民購買肥料需實名制，高雄市議員朱信強10日表示，真正的農民不會大量購買肥料惡意囤積，因為沒有多餘的房舍及空間當倉庫，中央實在沒有必要控管農民購買肥料數量。

朱信強說，農民在意的是，肥料施肥的合理量和購買的方便性，由於每一塊農地、每種農作物、用肥的狀況都不同，如何用全台農地用肥的平均標準，套用在於不同區域、不同作物的同樣面積的農地，只有一套標準，徒增農民的不便和擔憂。

肥料實名制實施近1個月，仍有許多農民反映購買肥料存在許多問題，朱信強認為，農民在意的不是那20元肥料補助，而是合理地使用肥料，如何施肥應該由最了解土地性質的實際耕作者來決定，希望中央肥料政策除了作業簡化，也要更貼近農民需求。

他指出，農委會口口聲聲說肥料供應量夠，加上近期石油價格下跌已一段時間，而肥料的原料很多是來自石油的副產品，肥料價格本應隨著石油價格下跌而下跌，因為農委會的肥料實名補助，導致非台肥的其他肥料價格居高不下，到底量夠不夠？若足夠，是誰在操弄價格？

(中時 )