新冠肺炎病毒源頭引發中美交鋒，也充斥各種陰謀論。美國《國家廣播公司》（NBC）取得的報告指出，根據手機定位數據，中國科學院「武漢病毒研究所」（WIV）的高度戒備區域「P4實驗室」在去年10月7日至24日沒有任何手機活動，推測可能在10月6日至11日之間發生了「危險事件」而關閉。

這份分析報告是由英國倫敦的NBC新聞查證部門取得，NBC 9日的報導強調，這份報告雖然沒有提出P4實驗室曾關閉或病毒來自武漢P4實驗室的直接證據，但若P4實驗室關閉屬實，將會成為佐證病毒從武漢實驗室意外洩漏的證據之一。目前美國情報單位正對此進行調查，不過許多科學家對此持懷疑態度，主張比較合理的解釋是，新冠病毒透過武漢野味市場從動物傳給人。

根據非公開手機定位數據，P4實驗室去年10月7日至24日之間沒有任何手機訊號，推測10月6日至11日之間可能發生「危險事件」，因此暫時關閉，也就是說，上述資料支持武漢實驗室釋出新冠病毒的說法。

武漢P4實驗室及附近的手機收發訊號，自去年10月11日起大幅銳減。先前最後一次的手機訊號啟動是在10月6日，顯示6日至11日期間可能發生事端，而且是疑似導致實驗室關閉的「危險事故」。

中法合建的武漢P4實驗室全名是「中國科學院武漢國家生物安全實驗室」，2015年1月建成、2018年1月啟用，主管機關是中國科學院武漢病毒研究所。

報告指出，衛星圖像顯示，武漢P4實驗室附近區域10月14日至19日聯外交通完全停擺，疑似架設路障禁止車流與人流接近武漢P4實驗室。

報導中提到，武漢研究所原訂去年11月初舉辦的會議「取消且從未舉辦」（但另一個版本的報告則註解該會議確實如期舉辦）。此外，武漢研究所職員多達2、3百人，但手機定位數據似乎只呈現其中一小部分員工的資料。

不過美方官員對此分析抱持懷疑態度。一名看過文件的官員認為，上述數據「在我看來非常薄弱，其中一些結論不太合理。」另一名官員也表示，情報單位先前曾收到類似報告，也是根據公開手機與衛星數據，認為武漢實驗室曾關閉，但查證後卻無法證實。但他也指出，相關單位正在分析去年10、11月的資料，試圖尋找線索，有鑑於這一次新資訊浮現，或許也會重新分析數據。

(中時 )