時代力量前立委黃國昌。 （資料照片）

大同公司市場派邀請時代力量前立委黃國昌擔任大同公司獨立董事，民進黨桃園市議員王浩宇日前在臉書驚呼「太離譜了！」王浩宇今（10）日又寫了一篇文章，分析大同公司市場派所欲為何，並且點名黃國昌不敢回應這篇！

民進黨桃園市議員王浩宇在總統大選前全力監督高雄市政，選後拚命監督台北市政，近日開始把興趣轉移到時代力量前立委黃國昌身上。

黃國昌5日曾在臉書表示，過去談了許多公司治理、產業轉型以及獨立董事的想法。而從「在外面談」到「走進去做」，跨出這一步並不容易，也難以言喻。他指出，不會忘記對獨董角色的堅持，也不會忘記對ESG價值的信念，「接下來，就交由大同全體股東決定了」。

對此，王浩宇在臉書驚呼2聲：太離譜了！太離譜了！還不忘加上一句「傻眼貓咪」！

今日稍早，王浩宇還說了一個真實故事，2018年選前，時代力量支持者嗆聲說王浩宇一定落選，說時代力量來參選中壢王浩宇就要完蛋了。結果沒想到，時代力量在那次選舉中，選情最慘烈的候選人。從選區對手來看，可以說是被王浩宇徹底擊敗。

王浩宇今日還寫了一篇分析大同市場派的文章，還說這篇文章很短，也很真實。王浩宇說試著用比較簡單的用語，讓黃國昌粉絲了解為什麼不該這樣做，「他們聽得懂嗎？」

最後，王浩宇點名，「黃國昌不敢回應這篇」！

(中時電子報)