雲林縣工商經營研究社捐贈25萬元，讓家扶媽媽們到超商免費採購。（張朝欣攝）

雲林縣工商經營研究社慶祝母親節，捐贈25萬元給雲林家扶，讓家扶媽媽們到超商免費採購，為了分散人潮防疫，採購分別在3個超商門市進行，同時舉辦吃西瓜大賽、西瓜面膜試用，幫助農民促銷雲林優質西瓜，讓媽媽們度過不一樣的母親節。

雲林縣工商經營研究社社長邱玲玲為慰勞雲林家扶媽媽，贊助25萬元並結合褒忠、台西、東勢鄉3超商門市，舉辦「家扶媽媽心、雲林IMC向前行」活動，提供140餘名媽媽各1300元購物金，還有家扶兒特製的西瓜面膜，以及鵝媽媽鵝童樂園贈送的茶樹精油消毒清潔液，讓媽媽們滿載而歸。

邱玲玲表示，抗疫期間照顧弱勢不能停，今年母親節媽媽免費採買活動，特別分開於3個超商進行，避免人群聚集並提供更舒適的購物環境，社友們也陪伴媽媽們參與趣味西瓜競賽、採購物品，讓媽媽們非常感動。

59歲家扶阿嬤秀娟喪子後，肩負2名國中孫子生計，還要照顧罹癌丈夫，生活非常艱困，阿嬤表示吃西瓜涼爽又消暑，採購時她買一些零食給孫子，也買了1盒雞精讓丈夫補充營養，非常感謝雲林家扶的用心。

雲林家扶主委陳燦勳說，這幾年在愛心企業贊助下，於母親節為媽媽們打造專屬購物空間，讓辛苦的媽媽們開心地購物與家人分享佳節喜悅，也讓受扶助家庭減少疫情造成的經濟衝擊，希望這份愛心能持續下去，成為家扶媽媽最好的母親節禮物。

(中時 )