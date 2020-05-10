麗豐-KY(4137TW)4月合併營收為3.02億元(新台幣，下同)，受惠旗下主營通路「克麗緹娜」加盟店逐漸恢復下單及正常營運，加上「新美力」電商平台業績成長挹注，4月營收表現已恢復去年平均月營收7成以上之水準；累計2020年1至4月合併營收為9.58億元，較去年同期減少40.54％。

麗豐-KY表示，目前大陸地區為防堵新冠疫情擴散，已全面加強各方面的防疫措施，公司的主營通路是與消費者近距離接觸的美容業，更是要求以最嚴格的標準來配合；身為亞洲醫美保養領導地位的麗豐-KY，在疫情期間不但積極輔導加盟主穩定客戶，並加強線上培訓與靈活運用｢新美力電商｣，同時也開發多款防疫產品、黑髮產品、促銷活動等優化營運的方案。

麗豐-KY主營通路｢克麗緹娜美容連鎖加盟店｣今年1至4月在大陸地區疫情肆虐的情況下，仍保持淨展店18家的表現來看，顯示集團品牌經營的成功，公司重視加盟結構的策略精準正確，創造集團整體營運維持穩健的動能。

麗豐-KY進一步表示，全球「克麗緹娜」總加盟店數已達4827家規模，集團評估大陸地區新冠疫情已逐步控制，實體通路的消費力道已逐漸回溫。

麗豐-KY指出，主營通路克麗緹娜的發展重心仍以中國地區為主，投入品牌行銷以確保集團營收獲利維持穩定的基礎，公司近年多所著墨的「雅樸麗德」再生醫美通路，雖然今年第一季發展受到延宕，但4月中分別位於上海、南京的雅樸麗德醫美診所皆風光開幕，預計下半年公司重要亮點「雅樸麗德 再生抗衰老診所」也會開始營運，另外包括｢新美力電商｣、｢RnD美甲美睫｣也將適時調整行銷方向，期望在疫情下仍逆風繳出亮眼成績。

(旺報 )