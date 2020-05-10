基隆市公立幼兒園8月將新增13班「幼幼專班」，6月21日預計招考47名教保員，5月25日至5月31日進行網路報名，通過筆試初選人員7月11日進行複選口試及教學演示，專科畢業起薪3萬300元起，每年還可加薪1030元。

教育處指出，專科以上幼教、幼保相關科系畢業，具教師或教保員資格者，都可報考契約進用教保員甄選，教保員薪資依學歷計算，專科畢業起薪3萬3千元起、大學畢業3萬5千元起、研究所畢業3萬7千元起，服務成績優良，還可每年晉級。

報考應屆畢業生，必須要簽署切結書，並於7月底取得畢業證書，8月1日報到時查驗，否則將取消錄取資格，且不得申請退費；也提醒教保員與幼教老師不同，適用勞基法，寒暑假仍要上班，不過公幼環境穩定，也是許多人考量的重點。

有意從事教保員工作考生，自109年5月25日上午8時起至5月31日18時止，可以到基隆市109學年度公立幼兒園教保員甄選系統（http：／／kl.ecampus.com.tw）報名，簡章公告在基隆市政府教育處全球資訊網，歡迎上網查閱。

(中時 )