如果從單位土地面積創造GDP的能力來看，在大陸，深圳排名第一，是上海的2倍多、北京的6倍多、廣州的4倍多；從單位土地面積的上市公司市值來看，差距更加驚人。

據數據寶最新資料顯示，不含港澳，大陸有17個城市的GDP已經突破了兆元（人民幣，下同）大關。上海依然高居首位，去年GDP達到3兆8155億元；北京以3兆5371億元位居次席；深圳以2兆6927億元位居第三位，已領先第四名廣州超過3000億元。而第5名重慶相比廣州僅差不到30億元，南京有望超過天津躋身十強。

以地均GDP來排名的話，深圳毫無懸念成為全大陸第一。資料顯示，深圳2019年以每平方公里創造13.48億元GDP位居第一。上海位居次席，每平方公里創造6.02億元GDP。東莞、廈門、廣州等城市每平方公里GDP均超過3億元，佛山、無錫、蘇州、北京、南京等城市每平方公里GDP均超過2億元。

在北上廣深杭5個城市中，深圳地均GDP是上海的兩倍多、廣州的4倍多、北京的6倍多、杭州的14倍多。

(旺報 )