小規模營業人紓困，五家國銀掛零。央行所推出，在各大部會推出專案裡被視為「普惠」程度最高的每戶最高50萬元小規模營業人紓困方案，各大公股行庫在配合政策考評的壓力下，競爭最為激烈，但在此同時也有民營銀行「掛零」，根據截至7日的最新統計顯示，包括花旗、王道、渣打、匯豐、華泰等五家銀行的受理申請數字都是0。

不過另一方面，也有積極承作的民營銀行，其中以京城銀最具代表性。最新統計顯示，全體國銀裡，除了前五大承作銀行由公股行庫包辦之外，京城銀在民營銀行中可說「異軍崛起」，已核准了651戶，排名全體國銀第六大，引起金融圈高度矚目。

京城銀在全體國銀裡的規模，屬中型銀行，但承作量在全體民營銀行排名第一，且在沒有「配合政策考評壓力」之下，其承作亦不遜於公股銀行，對此案的積極投入由此可見。

每戶最高50萬元，在政府各紓困方案裡被視為對小商家最「普惠」的小規模營業人紓困，據最新統計顯示，總申請金額已快破100億，這項被簡稱為「央行C方案」的小規模營業人紓困，截至7日為止，提出申請的總人數已達1萬9098人、申請金額達91億4271萬元，總申請金額已快破100億元，核准戶數為1萬3785戶、64億7807萬元，核准率已超過七成。

在所有紓困裡，各大行庫對每戶最高50萬元的小規模營業人紓困競爭最為激烈，並為此動員全體行員外出拜訪鄰近商戶、店家，若以核准戶數來看，根據截至7日的最新統計顯示，合庫、兆豐以4439戶、3141戶為全體國銀前兩大，另外包括一銀、台企銀亦「破千戶」，分別已核准1344戶、1329戶，土銀也承作959戶，為承作量排名前五的國銀，清一色全為公股銀行。

另根據財政部與金管會最新統計，截至5月6日止，央行的50萬元小規模營業人紓困之外的其他紓困，全體國銀投入合計已對47355戶紓困，其中公股銀行已進行27234戶，投入紓困總金額為430億、公股銀行投入紓困金額為309億、民營銀行為121億。其中，八大公股行庫以合庫、台企銀、兆豐銀、台銀各為5814戶、4772戶、4012戶、3354戶為前四大，紓困金額以台銀、兆豐、一銀、合庫為前四，分別為808億、409億、365億、363億。

(工商 )