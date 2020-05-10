學校竟然成為教師們的後宮？這種誇張的行徑發生在泰國的一所公立學校內，根據《曼谷郵報》報導，位在穆達漢府（Mukdahan）的一所公立學校，驚傳5名男老師涉嫌對1位14歲女學生進行多次性侵而被停職，另有2名校友也被指控參與其中。

根據報導，這名14歲的少女從去年3月遭到性侵，但她的奶奶在今年5月初才得知。誇張的是，這7名嫌犯並非初犯，因為同一所學校一名16歲少女，也遭到他們性侵並拍成影片。

這5名老師和2名校友，在學校各處性侵孫女，地點包括老師宿舍，還會將過程拍成影片，並威脅這名女學生如果敢說出去，就讓她不斷重修。因此女同學隱忍1年多的時間，直到近日奶奶聽聞，整件事情才曝光。

據了解，這7名嫌犯已不是初犯，同一所學校內，另有一名女學生，也遭到他們性侵拍片，警方發言人波爾（Pol Col Krissana Pattanacharoen）證實，接獲同所學校另一名16歲女學生的報案，對於校園成了這些淫師們的後宮，泰國警方依性虐待未滿15歲少女，以及剝奪親子照顧罪逮捕7名嫌犯，而7名嫌犯遭逮後也自首。

7人隨後皆被送往法院，並以20萬元泰銖，換算約18萬元新台幣的保釋金獲釋。根據當地教育部常務秘書普雷瑟（PrasertBoonruang）表示，這5名老師已經被停職，轉到辦公室工作，等待紀律調查。

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(中時電子報)