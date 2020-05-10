在紐西蘭Coser發起的化妝刷接力影片中，台灣Coser陳小刀扮演日本漫畫《銀魂》中的角色神樂。(摘自影片)

Coser高橋凌則以《東離劍遊紀》反派角色蔑天骸登場，整套斗篷、服裝、假髮，全為手工製成。(摘自影片)

新冠肺炎疫情在台灣趨緩，但國外仍有不少民眾維持居家防疫生活。一位來自紐西蘭的Coser Kauro，發起「化妝刷接力」活動，廣邀各國Coser打破距離限制，一同在線上為不能出門的Coser打氣。台灣也有Coser參與其中，更以布袋戲角色亮相，扮相華麗、台味十足。

參與「化妝刷接力」的台灣Coser高橋凌，在影片中打扮成《東離劍遊紀》反派角色蔑天骸，斗篷、服裝、假髮，全為手工製成，令人驚艷。她表示，自己與Coser陳小刀組成的「雞鴨戰隊」，去年便以布袋戲角色在Cosplay世界冠軍大賽中登場，倆人也常挑戰手製布袋戲角色服裝。

高橋凌分享，蔑天骸的服裝花紋繁複，如何等比例放大，並依角色原型縫製細節，假髮更是需要一根一根勾到合適角度，一件服裝便耗費了近兩個月的時間。

在「化妝刷接力」活動中，每位參與Coser先是以素顏模樣現身，接著拿出化妝刷在臉上、鏡頭拍打，搖身一變成動漫角色後，再拿出化妝刷往下拋，藉由剪接方式「接力」給下一位Coser。參與Coser共39位，來自法國、荷蘭、丹麥、英國、新加坡、日本等24個國家，台灣則有高橋凌、陳小刀參與其中。

高橋凌表示，參與者多為在去年世界Cosplay高峰會結識的Coser同好，大家互相留下聯絡方式，不時在網路上相互關心，等待高峰會再相聚。但此回因疫情，高峰會宣告取消，Coser間也只能透過網路持續聯繫彼此，並藉由線上活動鼓勵大家居家防疫。

高橋凌表示，「許多Coser所在的國家，疫情還是非常嚴重，甚至有些Coser剛從疫情重災區返國，我們很為這些Coser朋友，感到難過、擔心。除了希望大家都能平安，也希望透過有趣的化妝刷接力影片，讓身處各國的Coser透過網路能夠持續在家Cosplay，把自己照顧好，下次再見。」

(中時 )