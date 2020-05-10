翁家明帶柯叔元、游安順、郭亞棠、紅毛一起登山。（民視提供）

藝人翁家明熱愛爬山，日前邀約民視8點檔《多情城市》演員們一起爬北五指山以及內雙溪古道，翁家明說很開心這一趟把工作滿檔的柯叔元、游安順、郭亞棠以及紅毛約出來，除了運動強身，主要是希望在爬山過程中順便「淨山」，把山林裡的垃圾撿回家丟！

有「快樂活動隊長」稱號的的翁家明表示，這次算是試水溫之旅，因為此行登山路線偏中高難度，看到大家都能夠順利過關，表示體力維持還不錯，下一次可以往更高難度的路線挑戰。他期待更多演員加入爬山的行列，因為演藝人員內心都是熱情，而且勇於挑戰，儘管半途有人可能會想放棄，但登山最美的就是逆境攻頂後，看到的美景，真的是值回票價。

翁家明帶柯叔元、游安順、郭亞棠、紅毛一起登山。（民視提供）

翁家明除了帶著大家一起登山，還加碼煮了茄汁鯖魚湯麵以及牛排，連飯後水果及紅豆湯圓都備齊了，他說這些都是要犒賞大家的努力。

郭亞棠敬佩前輩身體力行做環保，她透露翁家明連在不方便的山裡也實施得很徹底，除了備齊大家的餐碗，在現場還教他們用樹葉當洗碗精，她沒想到用樹葉洗碗效果還非常好，因此大開眼界。郭亞棠表示，這是她第二次登山，難度增強不少，她沒想到自己竟然可以完成，非常有成就感。

翁家明在山上親自野炊料理。（民視提供）

郭亞棠登山累癱。（民視提供）

首次參加登山的游安順，滿足表示這次增強體魄的經驗真的非常棒，原本以為登山結束會超累，沒想到精神百倍。一行人從早上九點集合開始爬山，一直到下午三點才完成。翁家明說這一次隊友都十分配合，可以安排下一趟的旅程了。

紅毛說這是他第一次加入登山行列，沒想到非常好玩，是有登山專業人士帶領大家，過程中還有繩索攀爬穿越原始森林和涉水過峽谷，一路上風景絕美又可以呼吸森林中的芬多精，甚至餐點吃起來比五星級飯店的大餐還要好吃，他深深愛上了爬山。

(中時 )