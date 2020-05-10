每年於8月舉行的世界Cosplay高峰會，日前宣布今年因新冠肺炎疫情停辦賽事，將於明年更加盛大舉行。但主辦單位也鼓勵，世界各地的Coser可以在家Cosplay，更發起了「在家Cosplay」的活動，邀請來自各國的Coser打扮成心愛的動漫角色，並拍下照片與大眾同樂。

世界Cosplay高峰會自2003年舉辦至今，由日本外務省、愛知縣政府、名古屋市及愛知電視台等眾多單位聯合舉辦，除舉辦Cosplay世界冠軍大賽外，也有一系列Coser交流活動，每年世界冠軍大賽均能雲集多達三十個國家以上的參賽者，為Coser圈的重要盛事，台灣也在2014年正式取得參賽資格。

主辦單位宣布，今年世界冠軍大賽確定取消，但將在5月底於線上發布相關活動是否持續進行。他們也同時鼓勵Coser在家，安全享受Cosplay樂趣，「如今，世界各地的人將在自己的房間花費更多時間，而我們能做更多事情預防疫情擴散。」

「在家Cosplay」活動中，主辦單位邀請Coser以合成、拿著象徵自身國家特色的物品，上傳Cosplay照片。在社群平台上掀起熱烈迴響，有韓國Coser拿著韓國泡麵入鏡、也有香港Coser以手拿雞蛋仔的方式，宣揚在地特色，讓趣味的居家Cosplay活動，儼然成國際間的文化交流。

(中時 )