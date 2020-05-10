母親節好消息，新冠肺炎新竹市確診11例全數3採陰出院，居家隔離者也在9日全數隔離截止，目前僅剩234名因境外返台居家檢疫者。據悉這批11名確診者住院療程約30幾天，全數與歐美境外移入有關，年紀分布20至60歲，確診者最後一名出院時間在8日，也成了母親節最好的禮物。

新竹市從3月中起出現首例確診個案，到了4月初即達到11人確診，其中6男5女，全數為境外移入，皆與歐美有關聯。年齡分布為20至60歲，其中20至30歲者為多。11人在經過30幾天的住院治療後，在母親節前夕，全數3採陰出院。

有民眾擔心確診個案出院後，恐出現陰轉陽狀況，竹市衛生局指出，所謂3採檢體呈陰性是使用非常嚴格的標準，3次都採檢多套檢體來化驗，準確率很高，以現今醫院的治療方式，沒有出現陰轉陽的情形，根據中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳說法，出院後就算復陽，也不具感染力。

且確診個案要出院，除了須連續3採陰之外，還須填寫解除隔離出院申請表，經過疾管署及衛生局審核通過，才能出院。新竹市的確診個案出院後，衛生局也要求須自主健康管理7天，並送上7片口罩供使用。

除了確診個案全數出院的好消息之外，竹市最後一名居家隔離者也在9日隔離期間截止。衛生局解釋，因為新竹市有病毒實驗室的關係，可以很快排除居家隔離者，到了10日當天是零居家隔離者，僅剩234名境外返台須居家檢疫者，其中本國人208名、外國人26名。

(中時 )