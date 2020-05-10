新竹市在此次新冠肺炎防疫工作運作迅速得宜，11名確診者及近千名的居家隔離、檢疫者，如今僅剩234名居家檢疫者，全因竹市府早在1月便集合轄內5家大型醫院組成防疫作戰聯盟，分工合作、各司其職，才能將疫情控制並將疑似個案排除。

擁有台大醫院新竹分院、新竹馬偕紀念醫院、國軍新竹醫院、新竹國泰醫院以及南門醫院的新竹市，具備較佳醫療資源，早在1月中，中央宣布新冠肺炎為第5類傳病時，衛生局即到5家醫院盤點資源，並在年後由市府宣布正式成立防疫作戰聯盟。

其中台大及馬偕皆屬重度急救醫院，收治狀況明顯的個案，加上馬偕後來成立合約病毒實驗室，在疫情中後期可自採自驗，大幅增加解隔離的速度。國泰醫院則負責通訊診療，可在初步診療時，協助公衛端觀察病人，因前端已有處置，可減少實際就醫接觸時間，並很快能決定是否採檢、住院等。

另外國軍新竹醫院及南門醫院則負責戶外採檢，尤其國軍新竹醫院的腹地大，當需要多人採檢時、或是擴大採檢時，都醒國軍新竹醫院協助，甚至戶外採檢都可做X光檢查。衛生局表示，5家醫院功能互補，在此次防疫作戰中相當團結。

衛生局表示，成立防疫作戰聯盟後，除了中央發放的物資，衛生局也成為5家醫院的後盾，像是當初台大新竹分院反應採檢棒不夠用，衛生局緊急找海外公司下單訂購，陸續進口了1萬支病毒拭子，就算只有1年效期，「也是要很捨得花錢趕快買。」

(中時 )