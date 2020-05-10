據澎湃新聞從浙江義烏市商務局獲悉，自本月10日起，大陸將暫停以市場採購貿易方式出口新冠病毒檢測試劑、醫用口罩、醫用防護服、呼吸器、紅外體溫儀等醫用物資和非醫用口罩。

具體來看，義烏市商務局於9日在微信公眾號發布《關於出口防疫物資的熱點問題解答》，義烏市商務局還特別提醒，禁止通過市場採購貿易方式出口的僅限於醫用口罩等「 5＋1類防疫物資」，並不是所有防疫物資都不能通過市場採購貿易方式出口。

所謂「市場採購貿易」，是一種貿易新業態、新模式，是指由符合條件的經營者在經國家商務主管等部門認定的市場集聚區內採購的、單票報關單商品貨值15萬（含15萬）美元以下、並在採購地辦理出口商品通關手續的貿易方式。

據澎湃新聞報導，義烏市9日還同時下發了《關於暫停市場採購出口特定防疫物資的通告》，提醒義烏市對外貿易經營主體，從今年5月1日起，對偽報、瞞報通過市場採購貿易出口上述「5＋1類防疫物資」的，一經查獲，將從嚴處罰。義烏市商務局表示，「5＋1類防疫物資」雖不能通過市場採購貿易方式出口，但仍然可以以一般貿易方式出口。

上述措施的政策背景是，近期大陸海關總署公布了大量不合格防疫物資產品出口的案例，如5月9日海關總署公布大陸全境海關近期查發出口防疫物資品質安全不合格批次清單，涉及不合格口罩總量達186餘萬個，並點名16家出口企業和與其相關的生產企業。

大陸海關總署表示，在全球疫情持續蔓延的特殊時期，為深化疫情防控國際合作、共同應對全球公共衛生危機，全面加強出口防疫物資品質監管，嚴格規範出口秩序；其次，對於在出口環節查獲的霉變、殘損、受污、超出保質期以及經實驗室檢測質量安全項目不合格的防疫物資，除依法給予行政處罰、符合刑事立案標準的移送司法機關追究刑事責任外，還將採取下調信用評級、提高查驗比例、依法暫停或取消有關資格資質、曝光違法違規信息等多種懲戒措施，使其「一處失信，處處受限」。

(旺報 )