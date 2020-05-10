空勤總隊出勤執行南投縣信義鄉神木村森林大火任務。（空勤總隊提供／陳淑娥台中傳真）

南投縣信義鄉神木村今上午發生森林大火，燃燒面積約7、8分地，空勤總隊派遣黑鷹UH-60M黑鷹直升機執行任務，由於火場山勢陡峭，滅火作業不易，共計投水5次、投水量達10噸，目前山區正在下雨，空勤已返隊待命，後續火勢將持續掌握中。

空中勤務總隊表示，台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊，10日11時接獲總隊勤務指揮中心通報執行南投縣信義鄉神木村大石爺後方山林火警，燃燒面積約7、8分地。

空勤總隊即派遣機型UH-60M黑鷹直升機編號NA-705號機執行任務，待命機組員實施任務提示後，於11時20分自清泉崗機起飛，定向南投縣信義鄉神木村目標區飛行，爬升高度4500英呎，12時10分飛抵目標區開始於火場空中觀測，研擬投水路線及取水區位置。

由於當地和社溪為枯水期，僅同富村直升機停機坪附近1處河床水坑深度能夠取水，機組員於12時23分立即展開滅火作業，火場山勢陡峭，滅火作業不易，共計投水5次、投水量10噸，下午2時許火勢未能控制，空勤已返隊待命。

空勤總隊表示，由於當地晚間已下雨，目前仍持續觀察後續火勢發展。

(中時 )