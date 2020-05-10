許多人趁母親節感謝媽媽的辛勞，但也不是每個母親節都過得快樂，八點檔女星林薇日前就上節目分享爹不疼娘不愛的童年，甚至因為犯小錯就慘被媽媽毒打，讓她一回憶就忍不住落淚，更和媽媽冷戰10幾年。

林薇在節目《新聞挖挖哇》透露，自己的家族相當重男輕女，不只爺爺奶奶嫌棄她，連媽媽也十分偏心；在林薇4歲時，有次因肚子太餓偷挾桌上的菜吃，沒想到爺爺奶奶看到後立刻向媽媽告狀「怎麼生出這麼沒家教的女兒，人都沒還到齊，就偷吃」，媽媽覺得沒面子，就毒打林薇一頓，現回想起來仍餘悸猶存，在節目哭著說：「我不敢說『像狗爬』，但至少好幾天動不得。」

不只如此，有次家中的金戒指不見，家人第一時間就懷疑是林薇拿的，讓年紀小的她內心相當受傷，後來才得知是爺爺請煮飯的阿姨將金戒指拿到銀樓清洗，而最令林薇心寒的是，有回她去補習班上課的路上不慎跌倒，被好心路人帶去擦藥，因此晚到補習班，而老師已先告知媽媽她沒去補習，林薇回到家後，媽媽一句話都沒問又對她一頓毒打，從此之後，林薇有10幾年的時間沒和媽媽說話。

母親節遺憾！八點檔女星淚曝遭媽毒打到像狗爬 冷戰10多年。（翻攝自Youtube）

(中時電子報)