日前亞洲博鼇論壇理事會作出決定，暫停召開2020年亞洲論壇年會，以支持全球抗疫。但論壇仍將發布一系列年度報告，針對亞洲內外關鍵議題進行討論。據報告指出，預計2020年亞洲經濟將呈現零增長，且未來數年亦將在中低速軌道內前進，但亞洲經濟在世界上的比重將首次超過一半以上。

8日上午，博鼇論壇副理事長、中方首席代表周小川在線上發布會致辭。當天，論壇舉辦《亞洲經濟展望與一體化進程2020報告》線上發布會暨疫情下亞洲發展前景與挑戰研討會。周小川認為，亞洲經濟體充滿韌性，新冠疫情後將繼續發揮全球經濟增長引擎的作用。

報告指出，國際貨幣基金組織（IMF）有資料的47個亞洲經濟體中，有29個2019年實際GDP增長率較2018年下降。2019年，亞洲經濟增長跌到近年來最低點，預計2020年亞洲經濟零增長，絕大部分亞洲經濟體增長率都將低於2019年。

背後短期因素主要就是新冠肺炎疫情的全球大流行對包括亞洲在內的世界經濟造成巨大衝擊，全球供應鏈、產業鏈面臨中斷風險。同時，美國川普政府的單邊主義和保護主義政策也嚴重抑制全球貿易投資往來，對投資者信心影響極大。

報告編撰方之一、中國社會科學院世界經濟和政治研究所研究員徐秀君表示，2020年亞洲經濟最終走勢取決於疫情的發展及各國應對情況，「如果下半年全球疫情緩解，經濟反彈較強，也可能實現正增長。但如果疫情反復或經濟刺激政策效果不彰，不能排除出現更嚴重負增長的可能。」

(中時 )