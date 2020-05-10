顧問警告英相：封鎖太快放寬 年底前死10萬人 19:512020/05/10 中時 蔡鵑如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 英國首相強森，今天稍後可望宣布鬆綁部分封鎖限制。但他的顧問警告，如果鬆綁太快、放寬過多，英國年底前新冠肺炎死亡人數，恐將超過10萬人。(美聯社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國後來居上，成為新冠肺炎歐洲死亡人數最高的國家，英媒《周日泰晤士報》今天更報導，如果英國的封鎖限制太快鬆綁，到年底前因新冠肺炎死亡的人數，恐怕將突破10萬人！ 英國首相強森預計在周日晚間7點，宣布逐步放寬封鎖限制，但部分科學家對第二波疫情捲土重來憂心忡忡。 據該報報導，強森身邊的頂尖科學顧問警告他，英國只有「一點點操作空間」。一位科學顧問昨晚並告誡強森，如果內閣放寬封鎖限制過快、範圍過大，那麼年底前恐怕會死超過10萬人。 (中時 ) #英國 #新冠肺炎 #強森 #疫情 也許您會感興趣 推薦閱讀 男遭7名太陽會份子活活毆死 恐怖凌虐影片曝光 12:012020/05/06 社會 10萬紓困貸款已核准3.5萬件 勞動部洩撇步：這樣辦最快 19:232020/05/06 生活 黃偉哲親捧10萬紓困金發放 民眾狂讚「市長就是狂」 15:552020/05/07 社會 他貸10萬紓困遭酸 網曝超低利率：快拿去投資 20:022020/05/07 生活 《夢想很清楚》達標 台灣大送暖10萬元 04:102020/05/08 時尚消費 《傳產》低價熱門社區 大台北有機會單價10萬以下進駐 10:342020/05/08 財經 快刀！才剛與新歡產子 英相強森火速與前妻切了 15:412020/05/08 國際 勞工紓困貸款逾35萬人申請 核貸件數近10萬件 22:572020/05/08 財經 屏東市代會涉採購弊案 市長林恊松10萬元交保 16:482020/05/09 社會 新鮮人遭疫擊 10萬職缺蒸發 04:102020/05/10 生活新聞 國際熱門新聞 白宮確診連環爆 牛彈琴：川普最凶險的時刻來臨了 - 國際 證據找到了？武漢病毒實驗室去年10月曾關閉？ - 國際 妹妹的比較好！喬治小王子吃醋了 - 國際 大陸海警船進入釣魚台海域 日本表示抗議 - 國際 顧問警告英相：封鎖太快放寬 年底前死10萬人 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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