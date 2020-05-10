英國後來居上，成為新冠肺炎歐洲死亡人數最高的國家，英媒《周日泰晤士報》今天更報導，如果英國的封鎖限制太快鬆綁，到年底前因新冠肺炎死亡的人數，恐怕將突破10萬人！

英國首相強森預計在周日晚間7點，宣布逐步放寬封鎖限制，但部分科學家對第二波疫情捲土重來憂心忡忡。

據該報報導，強森身邊的頂尖科學顧問警告他，英國只有「一點點操作空間」。一位科學顧問昨晚並告誡強森，如果內閣放寬封鎖限制過快、範圍過大，那麼年底前恐怕會死超過10萬人。

(中時 )