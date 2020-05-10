天氣越來越熱，不少人最愛喝冰啤酒消暑，但一名網友在臉書上分享，自己從全聯買了一罐黑啤酒，喝到最後發現裡面竟然有一顆塑膠球，因此趕緊詢問這樣是否正常，沒想到底下的回應讓人長知識了。

這名女網友在臉書《我愛全聯-好物老實説》PO出2張照片，他表示，在全聯超市買了黑啤酒，可是喝完後發現裡面有顆塑膠球，因此上來問其他網友這樣是否正常？從網友提供的照片上可以看到，瓶口卡著一顆白色塑膠球。

網友喝到見底的啤酒有顆塑膠球。（摘自臉書社團《我愛全聯-好物老實説》）

這篇發文不到24小時就吸引了上百名網友的回應，原來這顆白色塑膠球就是啤酒口感綿密的關鍵，不少人紛紛跳出來解釋，這顆白色小氣球是為了讓啤酒的泡沫變得更細緻才做的設計，且這款設計還有專利，過去瓶身曾有說明，但近期似乎已經說明拿掉，才造成部分民眾不了解。

少部分網友看完解釋後也回應，「沒喝過！看了這篇長知識了」、「你要倒出來到冰過的玻璃杯喝，在倒的時候就會知道球的作用」、「要倒出來喝比較讚，泡泡很綿密」。

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(中時電子報)