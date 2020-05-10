新冠疫情緩和有成，台灣28天零本土確診案例，估計周一台灣股匯市可趁機熱鬧一番，外銀財富管理部門仍不敢掉以輕心，在協助高資產客戶配置資產時，不敢太過布局搶短，認為疫情帶來的長遠影響，才是牽動未來幾年回報前景的關鍵因素。

瑞銀財富管理指出，當前歐、美市場的焦點正轉向恢復經濟，全球股票較3月低點已反彈逾25％，但在醫療解決方案有重大突破之前，仍建議財管客戶保持精選的投資方式。

「經濟復甦的影響冷熱不均，各類股票和行業表現也大不同」，瑞銀財富管理亞太區首席投資總監及投資總監辦公室主管陳敏蘭說，解除封鎖措施的討論可能會在短期內鼓舞市場，不過，部分公司可能因疫情而呈現更深層的影響力，而另一些公司則可能需要數年時間，才能恢復到危機前的盈利能力。

瑞銀估測，如果有跡象表明更精準的確診檢測，或是病毒追蹤模型迅速發展，從而減輕醫療系統的壓力，全球股市可望進一步走高。實際上，醫療相關的解決方案訊息斷斷續續，因此瑞銀對於股票配置的建議，看好防禦性較強的藍籌股、優質的週期類股，以及受疫情推動而加速發展的數位轉型主題。

(工商 )