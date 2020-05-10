亞馬遜森林短短四個月暴減1200平方公里,媒體預測，今年火災恐更嚴重。

法廣報導指出，世人抗擊疫情之際，世界最大的熱帶森林—亞馬遜森林，失去超過1200平方公里。

巴西成為拉丁美洲新冠疫情震中，死亡人數逼近1萬人大關。而疫情的信息，淹沒了另一個可怕的事實：世界上面積最大的熱帶森林—亞馬遜森林，其在巴西境內的部分佔據該森林總面積的60%。這一“地球之肺”，在疫情期間靜靜地繼續遭受着毀滅。根據巴西亞馬遜森林5月8日發布的官方數據，今年1月到4月之間，去森林化在這一期間達到了一個新的巔峰。

巴西國家太空研究所是巴西的一個國家性質的機構，該機構獲取的衛星圖像顯示，今年前4個月，共1202平方公里的亞馬遜森林消失了。消失的面積和去年同期相比，暴增55%，也是2015年每個月進行統計以來的最高值。巴西境內的亞馬遜去森林化主要原因是野蠻砍伐，礦物開採，農耕，等等。

事實上，2019年，巴西境內的去森林化就增加了85%，超過1萬平方公里，相當於一個黎巴嫩。而今年，去森林化沒有收手的跡象，反而暴漲，而森林大火一般從5月底開始肆虐，今年的火情將會不容樂觀。

(中時 )