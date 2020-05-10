英國哈利王子拍攝家庭影片表示「今年2020年，每個人的生活都產生巨大的變化」，他指的是新冠疫情造成的改變，以及他自己。哈利另外到，他發起的「勇士不敗運動會」( Invictus Games)，因為疫情的關係決定今年停辦，放眼明年再活動。

英國鏡報(mirror.co)報導，哈利王子在9號自拍影片，感謝喜歡他的朋友持續的支持，提到他推動的身障退伍軍人運動會「勇士不敗運動會」因冠狀病毒大流行而推遲。

哈利在2014年發起「勇士不敗運動會」，開幕日選在5月9日，那是二次世界大戰歐洲戰區結束日，西方普遍稱為「勝利日」，德國與義大利則稱為「解放日」。

他說：「大家好。在本週末，是VE Day(勝利紀念日)，我們向第二次世界大戰那一代人的犧牲表示敬意時，本來2020年的勇士不敗運動會也會開始。然而自從我上次來到海牙以後，我們所有人的生活都發生了翻天覆地的變化，因此運動會的主辦方，為因應形勢，決定停止，現在他們正忙於製定明年的計劃....新日期將很快與您分享。」

「我希望在這個時期，每個家庭的所有人，都能很好地應對，並相互支持。」

哈利和妻子梅根（Meghan Markle）決定放棄皇室生活，對他來說，確實是經歷極大變化的一段時間。他也離開了英國，在朋友的幫忙下定居到美國。哈利也算是利用這段影片，向自己的支持者們表示由衷的感謝。

Prince Harry Sends Message to Invictus Competitors on Day of Cancelled Opening Ceremony

影片就提到：「你們一直是最好的。儘管我們不能親自面對面，但我在本周，還有很多線上的活動，可以與大家一同參加。如果可能的話，我希望朋友們一起參與。」

(中時電子報)