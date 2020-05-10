尹馨驚傳腎臟長腫瘤開刀。（資料照，羅永銘攝）

尹馨驚傳腎臟長腫瘤開刀。（資料照，羅永銘攝）

41歲的影后尹馨10日在臉書驚爆四月發現腎臟長了7公分腫瘤，被幾個不同醫院的醫生判定極大可能是「惡性二期」！當她帶著「癌症二期」的新人設繼續面對人生、迎接右腎全切除手術時，一開刀卻急轉直下，「它居然是個良性脂肪肌肉組織瘤！」但因腫瘤太大，仍須割除部分腎，手術難度瞬間高五倍。手術後她住進加護病房，「過了漫長的一個月。雙手再找不到血管能打的那一刻，醫生宣布我可以帶傷出院」。她說，現在的她「一直在轉好了，不要擔心」。

尹馨經紀人麻生汶受訪時表示，她也是和大家一樣看到臉書才知道此事，馬上致電關心，她了解的狀況就是尹馨臉書上寫的全部近況，相信她會趕快好起來。也因為尹馨才剛出院需要好好休息，所以兩人通話時間並不長。經紀人表示，因為疫情關係，兩人近期原本就比較少聯絡，所以完全不知道她生病的事。

至於尹馨住院期間男友張承中是否陪著她？「應該是家人吧，防疫期間只能一人陪病。沒有多問，就不吵她了，讓她好好休息」。工作是否受影響？她說現階段還是身體健康最重要，會等身體好了才會安排工作。

尹馨10日下午無預警在臉書寫了「報平安」的長文，娓娓道出過去一個月發現腫瘤、以為罹癌又急轉直下的始末與心路歷程。她說，四月在家無故高燒了幾天，醫生要求住院檢查。歷經日日抽血的各科會診後發現右腎有一顆七公分腫瘤，「那張腫瘤圖被幾個不同醫院醫生判定極大可能是惡性二期，邊緣模糊，長得飄飄忽忽的，它的姿態看起來就像隨時會移動」。醫生們的建議是儘快把腫瘤以及右腎整個切除，反正還有左腎，人生無礙，「雖然五年內人生會結束的機率還是有六成，我自己爬文看到的」。

於是，她帶著「癌症二期」的新人設繼續面對人生，準備迎接手術日，「很奇特，也不悲傷，也不害怕，就覺得人生如果這樣就這樣吧，生命的長短在上帝決定，短也認了。畢竟醫生也說腎細胞癌沒有什麼原因，通常發現都是末期，因為一直發燒而在二期發現，實屬幸運。」沒想到一開刀後卻發現它居然是個良性脂肪肌肉組織瘤，因為還是太大，除了瘤本身，仍必須割除部分腎。「部分而不是全部，令整個手術的難度瞬間高五倍。以上一切都在我昏迷中發生」。

她醒來後已經是在加護病房，「我只能說加護病房真的太可怕了，一直處在半昏迷的人生原來長這樣。半昏迷仍可清楚聽到其他床的哀嚎，稍微清醒則是聽到自己的哀嚎及尖叫。好險ICU的護士都是天使，她們還口述娛樂新聞娛樂一直認為自己在天堂與地獄交界處的我。」現在的她已帶傷出院，她謝謝一直幫她禱告的好友，也非常感謝疫情管制下，僅一人能陪病謝絕探病的日子裡，可愛的醫護們「從早到早」守護著替她打氣。她提醒大家，每年身體健檢很重要，她不過就是這三年沒做健檢，就有一個「大瘤寶寶跟著我」。

(中時 )