今天是母親節，第15季WSBL女子超級籃球聯賽送上兩場精彩賽事陪球迷過節，國泰女籃在5名球員得分上雙位數的幫助下，88比61擊敗中華電信，4連勝持續不敗，36歲資深好手藍浩語本戰投進3記三分球，達成WSBL生涯三分球進球數300里程碑。
今天賽前藍浩語生涯三分球累積299，今天補上3記，總數達302顆，之前透露有意明年退休，對此國泰教練鄭慧芸說：「浩語擁有豐富的國手經驗，出手快又穩，有條件也希望她能繼續打，包括她跟隊上其他老將，相信都能幫助年輕球員成長，但我也不會勉強球員要打幾年。」
國泰本戰以陳鈺君19分最高，「小丁」林育庭17分居次，藍浩語、黃凡珊各13分，鄭伊秀挹注10分，和前三戰得分90以上相比，今天差2分達90分，教練鄭慧芸笑說：「那下一場比賽目標就設定單場團隊得分破90好了！」
對於球員表現，鄭慧芸認為必須要觀察防守者的動作，來去找到進攻時機點、空間，這點年輕球員還需要教練團、有經驗的學姊們幫忙「洗腦」灌輸相關概念。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。