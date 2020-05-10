今天是母親節，第15季WSBL女子超級籃球聯賽送上兩場精彩賽事陪球迷過節，國泰女籃在5名球員得分上雙位數的幫助下，88比61擊敗中華電信，4連勝持續不敗，36歲資深好手藍浩語本戰投進3記三分球，達成WSBL生涯三分球進球數300里程碑。

今天賽前藍浩語生涯三分球累積299，今天補上3記，總數達302顆，之前透露有意明年退休，對此國泰教練鄭慧芸說：「浩語擁有豐富的國手經驗，出手快又穩，有條件也希望她能繼續打，包括她跟隊上其他老將，相信都能幫助年輕球員成長，但我也不會勉強球員要打幾年。」

陳鈺君（右）攻下19分，幫助國泰收下4連勝。（中華籃協提供／陳筱琳傳真）

國泰本戰以陳鈺君19分最高，「小丁」林育庭17分居次，藍浩語、黃凡珊各13分，鄭伊秀挹注10分，和前三戰得分90以上相比，今天差2分達90分，教練鄭慧芸笑說：「那下一場比賽目標就設定單場團隊得分破90好了！」

對於球員表現，鄭慧芸認為必須要觀察防守者的動作，來去找到進攻時機點、空間，這點年輕球員還需要教練團、有經驗的學姊們幫忙「洗腦」灌輸相關概念。

(中時 )