筆電與伺服器相關零組件需求帶動，台達電（2308）4月營收232.98億元，比3月成長11％，是7個月來的高點。法人表示，PC客戶為了能如期出貨不再全力殺價、甚至願意提升一點價格，台達電第二季毛利率可望有優於預期的表現。

台達電4月營收果然在筆電、桌上型電腦與伺服器相關產品需求大幅成長帶動下，來到232.98億元，比上個月大增11％，比起剛剛合併泰達電的去年同期營收僅年減0.54％。

台達電在法說會時表示，筆電第二季訂單多、急單占比高，大量民眾關在家開視訊會議與看影集、看電影，讓數據中心必須不停擴充容量以滿足需求，帶動相關零組件包括筆電與伺服器用電源、UPS、風扇訂單上升，被動元件也產能滿載，如果第二季出貨順利、營收能達到內部目標，有機會與去年第二季毛利率27％看齊。

法人表示，比起承平時期PC客戶多以價格為優先考量，現在PC客戶急著搶攻在家上班與遠距教學的需求，對於交期與品質穩定的需求度高於價格，同類型產品常常都比同業貴的台達電因此受惠，台達電第二季PC相關產品的毛利率可望成長不少。

台達電去年4月正式合併泰達電後，下半年泰達電生產效率不佳等問題，不過台達電表示，去年起台達電製造主管進駐泰達電，並全面導入中國廠自動化與製造流程標準後，泰達電第一季的毛利率已經比先前改善，目前產能滿載。

(工商 )