今年因新冠肺炎疫情關係各項活動都暫緩，不過北市中正區網溪里長夏萬浪和中華民國天下父母心關懷促進會，於10日母親節在魚池花園，共同主辦媽咪嘉年華活動，活動在母親高歌一曲中展開，由兒女推薦母親接受表揚，讚頌母愛光輝，另提供讓媽媽彩妝服務，幫母親們妝點溫馨的容顏、拍沙龍照。

夏萬浪表示，活動中，讓媽媽們在這個專屬節日裡煥發自信，鼓勵親子在戶外魚池共同釣魚互動同歡，還有摸彩活動，陪伴母親歡度不一樣的母親節。

活動現場也邀請到崇右影藝科大時尚造型設計系進行媽咪彩妝造型；另有世新大學攝影競技社協力拍攝，提供免費拍沙龍服務，為親子留下美好的紀念。

中華民國天下父母心關懷促進會秘書長劉佩玲表示，天下父母心，世界上最偉大的愛就是母親對兒女無私奉獻的愛，「世上只有媽媽好，有媽的孩子像個寶」大家都會唱，為人子女的不應吝於表達對母親的關愛與感恩，呼籲愛要及時行動。

劉佩玲說，主辦這場活動，是將社區與家庭結合在一起，邀親子帶母親走出戶外一起釣魚，特別安排由媽咪獻唱展現活力，幫母親妝點妝容重拾青春魅力，向偉大的母親傳遞兒女的感恩之心等精彩內容，增進親子的交流，促使親子關係更加緊密，提倡家庭和樂的重要性。

她還說，今天看見親子和樂融融的溫馨互動就很感動，有滿滿的成就感，在此感謝全天下媽媽為家庭無怨無悔付出，祝賀佳節愉快。

(中時 )