新冠肺炎疫情幾乎全世界的觀光產業都受到衝擊，幾個月之內國人也都難以出國旅遊，有網友對此好奇詢問，台灣有很多日本旅遊中毒者，想知道若是還未有疫苗問世的情況下，大家會什麼時候就前往日本旅遊？底下網友紛紛點出一個關鍵因素。

這名網友在PTT上指出，「突如其來的全球性疫情打亂了很多人的出遊計畫，很多旅日中毒者無處可去，目前台灣疫情趨緩，想問問大家，如果接下來還是沒疫苗可以使用，當台日雙方都解除封鎖，過多久後大家敢再去日本？」

這篇文章立刻引來不少人的討論，網友的留言十分踴躍，其中大部分的人都認為，至少需要等到入境後都不需隔離後才會考慮，且不少人也擔心去了之後公司對他的觀感不佳，「不要檢疫14天，這才是影響多數人決定的關鍵」、「不用隔離再來考慮吧...」，更有網友提到韓國的例子，「韓國之前本土0，結果剛放縱一下馬上15例」。

(中時電子報)