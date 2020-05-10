統一獅對戰富邦悍將，也是悍將先發投手游霆崴的「護髮之戰」，前4局悍將僅落後1分，不過還有翻盤的機會，但5局上半游霆崴出現亂流，連被敲4支安打後被教練換下場，此局獅隊攻下6分大局，比賽後段隊友不幫忙，獅隊以10比2終止6連敗，游霆崴承擔敗投，可能要剃光頭了。

富邦悍將本周末由3名同年出生的本土投手陳仕朋、江國豪、游霆崴先發，3人私下做了賭約，若誰承擔敗投就要「剃光頭」，因此這3戰也被戲稱為「護髮之戰」，前2戰陳仕朋、江國豪不僅沒吞敗，還拿下勝投、單場MVP，此戰游霆崴發生「一局爆」，後援投手也沒幫忙守下分數，最後承擔敗投，可能頭髮不保了。

統一獅先發投手施子謙6局僅失2分，收下勝投也獲選為單場MVP。（陳怡誠攝）

此戰悍將首局對上施子謙，高國麟相隔3年扛下先發第四棒，延續昨日雙響炮的好手感，首打席就敲出2分炮先馳得點。不過下半局統一獅立刻還以顏色，林安可首打席敲轟，助獅隊連續全壘打場次推進到16場，持續刷新紀錄，隨後獅隊攻佔滿壘，並靠林靖凱安打、邱智呈高飛犧牲打，逆轉成3比2領先。

游霆崴在第5局發生「一局爆」，沒解決任何人次連被敲4支安打，以敗投資格身分退場，接手的牛棚投手林晨樺提油桶上陣，不僅沒止血還連被敲安，此局獅隊攻下6分大局也奠定勝基，最後獅隊以10比2大獲全勝，一吐先前連敗的怨氣。

賽後獅隊總教練林岳平也坦言終於能開心一點，「有點壓力，走不出順暢的投打、守備，今天剛好都很順，投手有壓制，攻擊也有串聯，是很好的比賽。」

此外今日統一獅「拐氣」變陣，陳傑憲生涯首度守中外野、小將邱智呈生涯首場先發就扛第一棒，兩人此戰都有不錯表現，其中邱智呈高飛犧牲打是勝利打點，林岳平也說他是很好的球員，是未來外野人選。

統一獅小將邱智呈生涯首場先發扛第一棒，首安、首打點、首得分都在此戰完成，還攻下勝利打點。（陳怡誠攝）

(中時 )