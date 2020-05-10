瑞豐夜市母親節等嘸客人 近20攤不開張 20:322020/05/10 中時 柯宗緯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄瑞豐夜市10日晚間人潮回流約1、2成，攤商直呼「錢難賺」。（柯宗緯攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄瑞豐夜市10日晚間人潮回流約1、2成，攤商直呼「錢難賺」。（柯宗緯攝） 高雄瑞豐夜市10日晚間人潮回流約1、2成，攤商直呼「錢難賺」。（柯宗緯攝） 今天是母親節，但瑞豐夜市晚間人潮不如預期，攤商表示，雖然比起先前疫情緊繃時，有人在「走動」，但只有前幾條美食區比較有人逛，排隊名店萬國牛排有民眾在排隊，其他店家則等嘸客人，大約有1、20攤店，索性不擺攤，回去與家人共度母親節。 瑞豐夜市管委會主委許新昌透露，海軍敦睦艦隊事件掃到後，就掉了9成的人潮，這幾天大概回流1、2成，但還是比不上昔日盛況，可能要再等疫情更加穩定一些，民眾消費信心才會回穩，預計6月要發放50元現金券，刺激民眾消費。 (中時 ) #新冠肺炎 #高雄 #夜市 #瑞豐 #美食 #牛排 #現金券 也許您會感興趣 推薦閱讀 美國現代五項奧運雙銅名將 新冠肺炎過世享年83歲 00:012020/05/06 體育 川普敦促陸公佈新冠肺炎病毒來源信息 10:522020/05/06 財經 新冠肺炎疫苗報佳音 詹啟賢：最快明年秋天可施打 13:452020/05/06 生活 新冠肺炎疫苗估明年量產 指揮中心：未來醫護先打 14:512020/05/06 生活 NBA》研究新冠肺炎疫苗 塞爾提克老闆捐百萬美元 08:382020/05/07 體育 桃園醫院血液淨化療法 救回病危新冠肺炎患者 13:412020/05/07 生活 美軍指令 新冠肺炎康復者不得入伍當兵 16:062020/05/07 軍事 1968App人潮熱區更新 全台留146處 15:572020/05/08 生活 韓秀廚藝操灰搭 陳鴻上菜神救援 00:482020/05/09 高雄屏東澎 罷韓多半不會過！網揭高雄人真實想法..意外比陳菊好？ 13:192020/05/09 政治 生活熱門新聞 台中這間滷肉飯老闆娘穿超「兇」 網直呼：真香！ - 生活 好市多結帳2瓶牛奶 身後大媽「吐一句」...他越想越不對勁 - 生活 胖老爹炸雞退燒了？現況曝光：令人超意外 - 生活 梅雨鋒面來襲！南投縣豪雨特報11縣市防大雨 - 生活 「梅雨季」鋒面到 吳德榮：明晚起劇烈變天 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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