高雄瑞豐夜市10日晚間人潮回流約1、2成，攤商直呼「錢難賺」。（柯宗緯攝）

高雄瑞豐夜市10日晚間人潮回流約1、2成，攤商直呼「錢難賺」。（柯宗緯攝）

今天是母親節，但瑞豐夜市晚間人潮不如預期，攤商表示，雖然比起先前疫情緊繃時，有人在「走動」，但只有前幾條美食區比較有人逛，排隊名店萬國牛排有民眾在排隊，其他店家則等嘸客人，大約有1、20攤店，索性不擺攤，回去與家人共度母親節。

瑞豐夜市管委會主委許新昌透露，海軍敦睦艦隊事件掃到後，就掉了9成的人潮，這幾天大概回流1、2成，但還是比不上昔日盛況，可能要再等疫情更加穩定一些，民眾消費信心才會回穩，預計6月要發放50元現金券，刺激民眾消費。

(中時 )