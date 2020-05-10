因為新冠肺炎緣故，從中央到地方政府有許多活動因此停辦，尤其新北市有許多獲得國際認證的品牌活動都陸續取消或延後，例如萬金石馬拉松、海洋獨立音樂大賞、中和潑水節與新北桐花祭等，也都擔憂民眾群聚效應而停辦或是改為線上活動。

新北市議員張維倩表示，今年度預算幾乎是「一毛未刪」通過，原本市民滿心期待的各項活動，卻因為疫情攪局而停辦或延後，但相關的活動經費執行或是剩餘的狀況卻不見市府說明，因此，呼籲市府應該說明預算的執行狀況，並將活動經費統整後推出有感的經濟措施－「振興經濟現金券」給全體新北市民，讓「中央振興、地方加碼」，侯市長帶頭與市民一起拚經濟。

張維倩認為，新北市民政局、水利局、文化局與教育局等多個局處活動經費都取消未執行，加上各局處經費執行結餘款、公共建設用地基金與平均地權基金年度都有剩餘款，除此之外，今年度歲入預算數也比去年度增加153.89億元，若是市府整合之後，應該能發給全體市民每人1000元「振興經濟現金券」（約40億）刺激景氣、增加民眾消費意願；我們認為辦活動本身就是讓民眾參與並且讓經濟活絡，如今改為現金券發給市民，一樣用在全體市民身上，不讓疫情影響民眾帶來的經濟效益。

張維倩呼籲，市政府不僅要發放「振興經濟現金券」刺激景氣，也要開放使用在一般公有市場、攤販市集與夜市之中，因為這些民眾是基層最辛苦的一群市民，他們的工作是在消費底層帶動消費、刺激買氣，因此，提醒市府在制定相關使用辦法時，除了限定在新北市，也要能夠讓基層這些攤販與夜市頭家都能夠一起受惠。

有鑑於此，張維倩強調，市府活動預算錢沒花，用那去市民有知的權利，但能夠把這些經費效益擴大的方式，就是轉為「振興經濟現金券」，因此，呼籲市政府能夠從善如流，率各地方政府之先，發給全體市民「振興經濟現金券」1000元，帶動新北市景氣、活絡基層庶民經濟。

(中時 )