林俊傑（JJ）受到新冠肺炎疫情影響，10日母親節無法飛返新加坡陪媽媽，他預訂花束並送上祝福：「今年不能親自到您身旁一起度過遺憾，但希望小小心意可以帶給您一點笑容和溫暖，等疫情過後，帶您去露營，我愛妳。」並與同鄉歌手陳潔儀、孫燕姿參與直播活動，念出幸運民眾對母親的感恩信，陪伴大家共度佳節。

JJ說：「今年沒辦法跟我的母親一起過節，可能你們也一樣，但無論你在那裡，記得打通電話告訴媽媽『我愛你』。」JJ念出一位民眾思念母親心聲的來信，對方17歲時媽媽因罹癌過世，30年後的今天遇上新冠肺炎疫情，有感於許多正在醫療前線抗疫的母親無法過節，對方希望藉由昨直播的機會，向醫護媽媽致上敬意。

JJ的媽媽媽很小就失去父母，三姊妹二兄弟互相扶持成長，「她很在乎朋友、講義氣，無論如何，她都保持對生活的樂觀。」他從母親身上看到永不喊累的衝勁，「她很熱愛生活，完全不會讓你看到她的疲憊，這是她影響我很大的一塊。」JJ日前和友人一同到野外露營，人生第一次體驗，他親自煮咖啡、烤土司、燉湯給好友們品嚐，希望下次有機會帶爸媽同行。

孫燕姿和老公育有一對兒女，7歲的納小子一早送上卡片，還為媽媽做了盤三明治，孫燕姿開心之餘，不忘替年僅一歲還不懂得母親節的女兒解釋：「女兒忘了今天是什麼日子，所以送了我好幾個微笑。」孫燕姿近來待在家中防疫，想念母親私房料理的美食，昨藉由一名醫生對母親的感謝信，同時表達自己思念媽媽的心情：「希望以後的日子，能照顧您、像您照顧我們小時侯一樣。」

陳潔儀（左起）、孫燕姿、林俊傑參與直播，念出民眾對母親的感謝信。（翻攝微博）

(中時 )